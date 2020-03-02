شرطة بنجلاديش تقتل 7 من أفراد الروهينجا

أعلنت شرطة بنجلاديش، اليوم الإثنين، مقتل سبعة من أفراد الروهينجا يشتبه في أنهم لصوص خلال اشتباك بالقرب من مخيم للاجئين في جنوب شرق بنجلاديش.

ووقع الاشتباك، صباح اليوم، عندما داهمت وحدة شرطية خاصة مخبأ لعصابة مشتبه بها في منطقة تيكناف في بلدة كوكس بازار، حسبما قال شرطى يدعى ميرزا شاهد ماهتاب.

ويشار إلى أن الاشتباك وقع على بعد 350 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكا.

ويتردد أن الاشتباك بدأ عندما أطلق اللصوص المشتبه بهم النار عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم.

وأضاف ميرزا أن رجال الشرطة ردوا بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في موقع الحادث.

وقال شرطي آخر يدعى رابول إسلام، إن تبادل إطلاق النار استمر نحو ساعة، وجرى انتشال جثث المشتبه بهم لاحقا.

وأضاف أن رجال الشرطة أطلقوا النار دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أنه تم العثور على ثلاثة مسدسات وعدة طلقات في موقع الاشتباك.

يشار إلى أن بنجلاديش تستضيف أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات للاجئين في كوكس بازار، عقب أن فروا من الاضطهاد في ميانمار.