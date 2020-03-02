زار مشروعي “لؤلؤة الديارة” و”رواسن ينبع”.. محافظ ينبع يتابع سير العمل في مشاريع الإسكان بالمحافظة

زار محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، عددًا من مشاريع وزارة الإسكان في المحافظة، كما التقى خلالها بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان والمطورين العقاريين للمشاريع.

واطلع “السحيمي” على سير العمل في مشروع “لؤلؤة الديار”، الذي يوفر 1182 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع تاون هاوس، وذلك على مساحة اجمالية للمشروع تتجاوز الـ706 آلاف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 515 ألف ريال للوحدة، إذ استمع لعدد من الملاحظات والتحديات التي واجهت سير الأعمال مطالباً بحلها لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.

كما زار مشروع “رواسن ينبع”، الذي يوفر 656 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقق وتاون هاوس، على مساحة إجمالية تزيد عن 235 ألف متر مربع، وبأسعار للوحدات تبدأ من 420 ألف ريال.

وتضم منطقة المدينة المنورة 8 مشاريع سكنية موزعة على مختلف محافظات المنطقة توفر 6923 وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وهي مشروع “الجوار” في المدينة المنورة ويوفر 1464 وحدة سكنية من نوع شقق، ومشروعي “درة المدينة 1″ و”درة المدينة 2” اللذان يوفران 2571 وحدة سكنية من نوع شقق، ومشروع “بوابة طيبة” الذي يوفر 700 شقة سكنية، و”إسكان العلا” في محافظة العلا الذي يضم 201 وحدة جاهزة من نوع فيلا، و”إسكان خيبر” في محافظة خيبر الذي يوفر 149 فيلا جاهزة، بالإضافة إلى مشروعي “لؤلؤة الديار” و”رواسن يبنع”.

كما تحوي المنطقة على 4 مخططات للأراضي، توفر 6680 أرضاً للمستفيدين من برنامج “سكني” بالإضافة إلى مخطط تحت التطوير الأولي (درب طيبة)، والمخططات الأربعة هي “ملتقى الوادي” في المدينة المنورة الذي يضم 1906 قطعة أرض، ومخطط “المكارم” في محافظة المهد الذي يحتوي على 430 قطعة أرض، ومخطط “إسكان بدر” في محافظة بدر ويوفر 940 قطعة، ومخطط “الشروق” في المدينة المنورة الذي يوفر 3404 قطعة أرض.