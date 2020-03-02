الأردن يسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرًا من إيطاليا.

وقال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن الشخص الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعين وحضر مساء أمس إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض هذا الفيروس.

وأضاف: “تم إخضاعه للفحوصات المختبرية التي تأكدت قبل ساعتين بأنها إيجابية حيث قمنا بالتحفظ عليه بالحجر الصحي بإشراف فريق طبي”.

وتابع: “قمنا كذلك بإرسال فريق طبي لفحص عائلته وتعقيم منزله، حيث سيبقون بالحجر المنزلي وإذا تأكدنا من إصابتهم فسيتم نقلهم للمستشفى”.

وبحسب الوزير، فإن أردنيا آخر كان قد قدم من إيطاليا حضر المستشفى مع هذا الشخص وأجريت الفحوصات المخبرية عليه وهو غير مصاب ولكنه بقى في الحجر الصحي وسيتم إطلاق سبيله بعد أسبوع إذا تبين أنه غير مصاب بالفيروس”.

وكانت إيطاليا الأكثر تأثّرا بالفيروس في أوروبا حيث تأكدت إصابة 1694 شخصا.

وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلدا بالفيروس بينما توفي أكثر من 3000 شخص بالمرض في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوّله إلى وباء عالمي.