“فلكية جدة”: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في هذا الموعد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن مكة المكرمة تشهد تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة عند الساعة 9:55 مساء يوم الجمعة 11 رجب 1441 الموافق 6 مارس 2020 (6:55 مساء بتوقيت غرينتش) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام.

وأضاف أنه في لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم السرطان على ارتفاع (89.52.24 درجة) في قبة السماء وسيكون قرصه مضاء بنسبة (87.7%) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

وتابع: “موقع القمر للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر في وقت التعامد في آسيا وإفريقيا وأوروبا يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة”.

يذكر أن آخر تعامد للقمر على الكعبة المشرفة كان في نوفمبر 2019.