شخصيتان إسلاميتان: قرار المملكة تعليق العمرة والزيارة يتوافق مع تعاليم الإسلام ويعد تحصينًا للمسلمين

عدّ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية والعُرفية في النيجر الشيخ بوريما عبده داود، قرار المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة والتأشيرات السياحية مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا، قرارا حكيما وشجاعا.

وقال إن هذا الوباء له عواقب مباشرة وغير مباشرة تؤثر على جميع مجالات الحياة، لذا أصبح من اللازم اتخاذ التدابير والقرارات، وهي ضرورة ملحة على الصعيدين الوطني والدولي، وأن هذا القرار يتوافق مع تعاليم الإسلام.

من جانبه، نوه رئيس جمعية الهداية الخيرية في السنغال الشيخ إسماعيل جيبي صمبو، بهذا القرار وأكد أنه يعد تحصناً وتحصيناً للمسلمين في الحرمين الشريفين.

وأوضح أن هذا القرار الحكيم الذي اتخذته حكومة المملكة يأتي لما فيه من مصلحة الأمة، مشيراً إلى أن لهذا القرار أصل شرعي في الدين الحنيف حيث نهى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن الخروج من بلد الوباء إلى بلد سليم منه، ومن بلد سليم إلى بلد به الداء.