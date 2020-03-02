دولتان جديدتان تنضمان لضحايا فيروس كورونا

انضمت دولتان جديدتان، اليوم الإثنين، لضحايا فيروس كورونا، بعد أن أعلنت السلطات في كل منهما عن تسجيل أولى حالات الإصابة بهذا الفيروس.

وسجلت السلطات الروسية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية موسكو، موضحة أن صاحب الحالة هو شاب روسي كان قد أُصِيْبَ بالعدوى أثناء عطلة في إيطاليا في فبراير الماضي، وذلك قبل أن يعود إلى موسكو.

وذكرت السلطات، أن الرجل يعيش في محيط موسكو وكان قد أخطر عن حالته قبل بضعة أيام في أحد المستشفيات، ونوهت بأن الأعراض الظاهرة عليه طفيفة وأنه متواجد حالياً في العزل الطبي في المستشفى.

كما أعلنت البرتغال، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو، إن الحالة تتعلق بطبيب، 60 عامًا، من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد، وحالته مستقرة.

وأضافت تيميدو، أن هناك رجلًا ثانيًا، 33 عامًا، يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.