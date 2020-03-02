وزير الداخلية الألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب كورونا

رفض وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اجتماع للحكومة.

وأظهرت لقطات بثتها صحيفة ديلي ميل البريطانية الاثنين، رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة ميركل تخوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد.

وعلقت ميركل على الأمر، وفقا للصحيفة البريطانية، بالقول إنها تقبلت رفض سيهوفر مصافحتها في بداية الاجتماع، لأن هذا أسلوب صحيح ويجب علينا جميعا فعله.

وصرح وزير الداخلية الألماني بأنه لا يستبعد غلق مدن بأكملها في البلاد، لتفشي فيروس كورونا المستجد حيث زادت عدد الحالات المصابة إلى 117 حالة.