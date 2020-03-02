بإعلان السعودية.. كورونا يطال دول الخليج والعراق ولبنان ومصدرها جميعا إيران

بإعلان السعودية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، تكون خريطة الفيروس الخطير قد اتسعت لتشمل دول الخليج كلها، وكان القاسم المشترك للإصابات “إيران”.

قالت وزارة الصحة السعودية إن المواطن المصاب لم يفصح عن قدومه من إيران عند المنفذ الحدودي، رغم الحظر السعودي من السفر إلى إيران.

كورونا يتفشى في المدن الدينية في إيران

وتشهد إيران انتشارا كبيرا للفيروس خاصة في المدن الدينية الشيعية ومنها قم ومشهد والتي يرتادها عدد من الشيعة الخليجيين.

وتشهد كثافة وزحاما شديدا الأمر الذي تسبب في التفشي الخطير للفيروس والذي تكتمت عليه الحكومة.

النظام الإيراني يكذب على المواطنين بشأن الفيروس الخطير

وأشارت تقارير للمعارضة الإيرانية إلى أن الأرقام التي تعلنها الحكومة أقل بكثير من الحالات الموجودة على الأرض، وأكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمحاصرة المرض.

ويعاني النظام الإيراني من مظاهرات حاشدة مستمرة خلال الأشهر الماضية، اعتراضا على سياسات الحكومة في المنطقة ودعمها للإرهاب وإفقار الشعب.

الإمارات أول دولة خليجية طالها كورونا

الإمارات كانت الدولة الخليجية الأولى التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالفيروس، وتلتها البحرين ثم الكويت وسلطنة عمان، ثم قطر، وأخيرا المملكة.

وكانت الكويت والبحرين قد رصدتا إصابتين بكرونا لمواطنيين سعوديين عائدين من إيران، وأكدتا عزلهما حتى العلاج.

إحصائية كورونا في الخليج

ووفقا لآخر إحصائية عن انتشار الفيروس في دول الخليج نجد كالآتي: (‎السعودية:1، الكويت: 56، البحرين: 49، العراق: 26، الإمارات: 21 لبنان: 13، قطر: 7، عُمان: 6).

كورونا يهدد البورصات

وتراجعت بورصات دول الخليج بشكل حاد في بداية الأسبوع وحتى اليوم، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد التي أصابت الأسواق العالمية بالذعر. وتهدد الأزمة الأسواق الخليجية بمزيد من التراجع. وكانت البورصات الأوروبية تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي بنسب هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008-2009 عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود.