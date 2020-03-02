صندوق النقد و البنك الدولي يعتزمان تقديم تمويلات لمساعدة الدول في مكافحة كورونا

يعتزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم حزم تمويل لمساعدة الدول في مكافحة فيروس كورونا الجديد كوفيد 19

والخسائر و الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تفشيه.

وأشارت كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في أمريكا، اليوم، الاثنين، بأنه من الممكن مساعدة الدول الأعضاء من خلال تقديم حزم تمويل قصيرة الأجل.

وقال المسؤولان أن هذه التمويلات يمكن استخدامها بأوجه عديدة منها تعزيز الأنظمة الصحية وتقليص الوباء.

وأضافت جيورجيفا ومالباس أن هذا العرض ينطبق بشكل خاص على الدول الأفقر ذات الأنظمة الصحية الضعيفةن والتي يتعرض مواطنوها وسكانها لمخاطر أكبر.

وقالا إن التعاون الدولي ” مهم من أجل مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية” للمرض.

يذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كوفيد 19-) على مستوى العالم إلى 3 آلاف و 39 حالة وفاة منذ تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي.

و ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ، الذي انتشر في 70 دولة وإقليما، إلى 88 ألفا و437 على مستوى العالم مع نهاية أمس الأحد اول مارس، وفقا لبيانات المفوضية الوطنية للصحة في الصين ووكالة انباء بلومبرج.

و أعلنت السعودية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، تكون خريطة الفيروس الخطير قد اتسعت لتشمل دول الخليج كلها، وكان القاسم المشترك للإصابات “إيران”.

و قالت وزارة الصحة السعودية إن المواطن المصاب لم يفصح عن قدومه من إيران عند المنفذ الحدودي، رغم الحظر السعودي من السفر إلى إيران.