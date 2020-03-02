بعد نشرهم #كورونا.. كوريا الجنوبية توجه تهم القتل ضد قادة كنيسة سرية

وجهت السلطات في كوريا الجنوبية، الاثنين، تهم القتل ضد قادة كنيسة سرية أصبحت مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد.

فيما اعتذر زعيم طائفة دينية في كوريا الجنوبية عن الدور الذي لعبه أنصار طائفته في نشر فيروس كورونا في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، انحنى رئيس كنيسة شينتشونجي، لي مان-هي، وجثا على ركبتيه طالبا الصفح من الشعب.

وسجلت البلاد نحو 3730 حالة إصابة، و21 حالة وفاة حتى الآن. وتشمل أكثر من نصف مجموع الإصابات أعضاء من كنيسة شينتشونجي، وهي طائفة مسيحية صغيرة.

وتطالب حكومة مدينة سول باستجواب مان لي في تُهمة القتل، لعدم تعاونه كما ينبغي مع السلطات.

ومع ازدياد أعداد الإصابات، حثّ عمدة سول سكان المدينة البالغ تعدادهم نحو عشرة ملايين نسمة على العمل من منازلهم.