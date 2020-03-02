كورونا ينتشر .. الإصابات تصل إلى 26 في العراق و 191 في فرنسا و الجزائر تسجل حالتين جديدتين #كورونا_السعوديه

مازالت الأرقام تتوالى و الإصابات بفيروس كورونا المستجد تسجل إحصائيات جديدة منذ اكتشاف الفيروس في الصين

ووصلت الإصابات إلى 26 في العراق و 191 في فرنسا و الجزائر تسجل حالتين جديدتين، فيما سجلت أمريكا 6 حالات في الولايات المتحدة

و أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم،الاثنينن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) فيالبلاد إلى 26 .

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن “عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد”.

وأضاف البدر، إن “من الحالات أيضا 4 بالسليمانية و 5 حالات في كركوك واثنتان في النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين اعلنت وزارة الصحة عن 21حالة وفاة بالفيروس .

و قال مدير إدارة الصحة الوطنية الفرنسية جيروم سالومون إن فرنسا سجلت حتى الآن 191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور، بزيادة 61 حالة إصابة عن أمس الأحد

وأوضح سالومون أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة ولكن تم التأكد من أن الضحية كانت مصابة بالفيروس بعد وفاتها وهى امرأة / 89 عاما/ في منطقة كومبين في إقليم واز بشمال فرنسا والذي شهدت العدد الأكبر من حالات الإصابة في البلاد .

وتم منع كل الفعاليات العامة في إقليمي واز وموربيهان في بريتاني حيث تم اكتشاف سلسلة جديدة من الحالات .

وألغى الرئيس إيمانويل ماكرون رحلة إلى جنوب فرنسا لحضور عشاء سنوي لمنظمات الجالية اليهودية من أجل التركيز على إدارة الموقف، حسبما قال مكتبه.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الصحة قولها في بيان إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين

بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى خمس حالات. وقال البيان إن الحالتين الجديدتين من أسرة واحدة وهي لأب وابنته وكانا يعيشان في فرنسا. وأضاف أن تحقيقا يجرى لتحديد هويات الأشخاص الذين خالطوهما.