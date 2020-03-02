تكليفات جديدة بوزارة التعليم

أصدرت وزارة التعليم عددا من قرارات التكليف لعدد من القيادات في إداراتها.

وشملت تكليف:

عبدالرحمن عبدالرحمن القبيسي، مشرفا على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوكالة الوزارة للموارد البشرية.

الدكتور إبراهيم محمد الغامدي، مديرًا عامًا للإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية بوكالة الوزارة للموارد البشرية.

نبيل سعد الزيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للمشتريات.

محمد عبدالله الخضير مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراقبة المخزون.

مسيم بن زيد هيف مساعدًا لمدير عام الادارة العامة للمشتريات.

بدر عبدالله الرزقان مديرًا عامًا للخدمات بوكالة الوزارة للخدمات المشتركة.

تمديد تكليف المهندس صالح محمد العنزي مديرًا عامًا للأراضي والبرمجة.

رمزي سليمان الزيد مشرفا عامًا على الإدارة العامة للميزانية.