السفير الصيني: المملكة قادرة على احتواء كورونا بالإجراءات والتعامل المهني #كورونا_السعوديه

تضامن سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، مع المملكة وما تقوم به من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني “نقدر الإجراءات والتعامل المهني الذي تتخذه الحكومة السعودية في الوقاية والسيطرة على كورونا المستجد ونثق بأنها قادرة على احتوائه.

وفي أول تعليق له على حالة الإصابة بالفيروس المكتشفة في السعودية، أضاف “نسأل الله أن يبعد الأصدقاء السعوديين وشعوب العالم عن الفيروس، وأتمنى للمريض الشفاء العاجل”.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا معزولة منذ أمس وتتلقى كامل الرعاية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بأعلى درجات الوضوح والشفافية العالية بشأن كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة “كورونا Covid-19 وباء عالمي ولا توجد دولة بمعزل عنه، متابعا: “لدينا غرف عزل موزعة على جميع مناطق المملكة لمواجهة كورونا”.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس