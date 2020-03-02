مركز الوقاية من الأمراض يصدر دليلا إرشاديا للوقاية من #كورونا داخل المساجد #كورونا_السعوديه

أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، دليلا إرشاديا لمنع انتشار والوقاية من فايروس كورونا المستجد داخل المساجد.

وذكر دليل المركز أن هناك إمكانية لانتشار عدوى فيروس كورونا بسهولة بين المصلين في المساجد، بسبب التجمعات العامة والتي تسبب في احتمالية ارتفاع نسبة الإصابة بمعدل 10 %.

وأوصى المركز المصلين باتباع إرشادات لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل استخدام المصاحف والمنشورات وبعد استخدامها، وأخذ لقاح الانفلونزا، والحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمناديل ورقية والتخلص منها مباشرة في سلة المهملات.

كما أوصت الإرشادات بالحرص على عدم لمس الوجه إلى للضرورة، وتجنب مشاركة جهاز الهاتف المحمول، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض، حيث يمكن أن ينتشر الفايروس من خلال الشخص المصاب لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد أن تهدأ الأعراض.