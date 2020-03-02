أمريكا تسلم ملف #كورونا للبنتاجون.. لماذا؟

ساعة تلو الأخرى تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. مؤخرا أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن تسجيل 6 حالات وفاة في ولاية واشنطن الأميركية جراء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بولمبيرج عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، قولها: نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر في 3 ولايات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية”.

في غضون ذلك دفعت الوتيرة المتسارعة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا بأمريكا، إلى دخول الجيش الأمريكي على خط أزمة كورونا.

في أحدث تصريح له، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، استعداد الجيش لجميع السيناريوهات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد.

وفيما بدا أن الجنرال العسكري حصل على ضوء أخضر للتعامل مع كورونا المستجد وانتشاره في أمريكان قال رئيس الأركان الأمريكى حسبما أوردت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الجيش يخطط لمواجهة جميع السيناريوهات في هذه القضية من بينها حالة “تفشي وباء” ، مضيفا أن الجيش الأمريكي ينظر فى مجموعة متعددة من السيناريوهات.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الجيش يقوم بكل أنواع التخطيط المحتمل لذلك، وأن المعامل التابعة له تعمل على توليد لقاح للفيروس.

قبل ذلك بأيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس، منسقاً لجهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الرجلان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن مخاطر الإصابة بالفيروس التي تحدق بالشعب الأمريكي لا تزال منخفضة للغاية.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تتواصل حالات الإصابة بعدوى ” “Covid-19- التي يتسبب بها فيروس كورونا – بالإنتشار بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم.

وتم الإبلاغ عن ستين حالة في الولايات المتحدة حتى الآن، وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع فيروس كورونا.

وقال “نحن مستعدون جداً لهذا الأمر”. وأضاف أن الباحثين “يطورون لقاحاً على وجه السرعة”.

وجاء المؤتمر الصحفي في الوقت الذي تعرض ترامب لانتقادات، لأنه أشار في وقت سابق في تغريدة إلى أن وسائل الإعلام قد أطلقت إنذاراً غير ضروري بشأن فيروس كورونا “لتجعل فيروس كورونا يبدو سيئاً قدر الإمكان”.

وجاء في تغريدته “الولايات المتحدة الأمريكية في حالة رائعة!”

ومع ذلك، فقد اعترف في مؤتمره الصحفي بأنه يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد في حالة انتشار الفيروس. وقال ترامب “كل جانب من جوانب مجتمعنا يجب أن يكون جاهزاً”.

وأثار ذلك مطالبات بضرورة إسناد ملف مكافحة كورونا إلى البتاجون لضمان الإجراءات دون خلل قد يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الوباء العالمي.

وناقضت تصريحات ترامب ما قاله مسؤولو الصحة العامة الذين حذروا في وقت سابق من أن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مسألة وقت فقط. وقال ترامب للصحفيين “لا أعتقد أنه أمر لا مفر منه”.

و قد اتخذ ترامب قرارات بالحد من الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة، لاحتواء عدد الإصابات.

وقال أليكس أزار، وزير الصحة الأمريكي، إن البيت الأبيض قد وضع خطة للتركيز على خمس أولويات، بما في ذلك مراقبة الأمراض بشكل أفضل، وتنسيق استجابة الحكومات المحلية، وتطوير العلاجات، وزيادة تصنيع معدات حماية الصحة الشخصية، مثل الأقنعة.