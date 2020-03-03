توفي بحادث.. وزير الداخلية يعزي أسرة الجندي المالكي

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩ اللواء علي المنتشري تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة الجندي أول /تركي عطيه المالكي ، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

رافق اللواء المنتشري في تقديم واجب العزاء سعادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة

العميد دكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني

سعادة العميد سعيد سرحان الغامدي

سعادة العميد احمد حمدان المطيري

سعادة العقيد عبدالله محمد عسيري

سعادة العقيد سلطان المالكي

العقيد محمد بن عثمان القرني

فيما قدم مديرو التعليم السابقين بالطائف محمد أبو راس والدكتور محمد الشمراني وسالم الزهراني وعدد من منسوبي تعليم الطائف التعازي للمالكي في وفاة ابنه سائلين له الرحمة والمغفرة.

بدوره، أعرب والد الفقيد “المالكي ” – باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرته – عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على تلك البادرة الطيبة والمشاعر النبيلة التي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- لهم الأجر والثواب، وأن يرحم ابنه، وجميع موتى المسلمين.