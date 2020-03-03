توعية طلاب مدارس مكة المكرمة بفيروس كورونا

قدمت الشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة بقسم مكافحة الأمراض المعدية وبالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة يوم امس الاثنين برنامج مكافحة مرضي الإيدز وكورونا وذلك بإقامة محاضرتين توعويتين لمرضي الإيدز وكذلك الكورونا الجديد واستهدفت طلاب مدارس التعليم بادارة التعليم بمكة.

وقام الفريق الطبي للشؤون الصحية بمكة بقسم مكافحة الأمراض المعدية بزيارة عدد من مدارس مكة للمرحلة الثانوية (بنين) ومنها مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية التابعة لمكتب تعليم الجنوب بادارة تعليم مكة برنامج مكافحة الإيدز وكورونا الجديد وقدمها كلا من د. وسام محمد جمال غفوري ود. صهيب طلال السليماني ود. أيمن إبراهيم مزجاجي و د. سلمان فضل الدين جان وأ. خالد أبوبكر العيدروس وأ . محمد مصلح اللهيبي وأ.عبد الملك الإمام.

من جانبه اوضح المشرف التربوي بالشؤون الصحية المدرسية بادارة تعليم مكة عبدالله باشهاب ان هذه البرامج تاتي من اجل رفع الوعي لدى المستهدفين من طلاب التعليم العام،بمختلف مدارس مكة،لافتا ان هذه البرامج التوعوية تاتي وفق خطة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة بتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة،الدكتور احمد بن محمد الزائدي،للنشر الوعي الصحي.

فيما اشار قائد مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية انه تم استهداف اكثر من 750 طالب من طلاب مدارس مكة.

وتم اعداد خطة توعوية وعرض تقني ومعرض مصاحب،مشيرا انه تم تنفيذ المحاضرة بتنسيق المرشد الصحي بالمدرسة الاستاذ محمد عابد القرشي.

مبينا انه تم تخصيص عدد من حصص اليوم الدراسي لتنفيذ المحاضرة التوعوية وان ادارة المدرسة وبجهود من وكلائها سواء وكيل المدرسة الشؤون التعليمية احمد بن صالح الزهراني،ووكيل المدرسة الشؤون المدرسية رحيم بن عبدالرحيم القرشي،ووكيل المدرسة لشؤون الطلاب خالد بن ميعد المطرفي قاموا لاعمال ارشادية وتوعوية من اجل سلامة الطلاب وكافة منسوبي المدرسة.

وسيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية في عدد من المحاور.اوضح ذلك المنسق الاعلامي بالمدرسة هاني اسعد قفاص.