الاتحاد الإنجليزي يتهم أنشيلوتي بسوء السلوك

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون بالتصرف بسوء سلوك في مباراة شهدت حصوله على بطاقة حمراء وانتهت بالتعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي .

واستشاط أنشيلوتي غضبا بعد قرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف متأخر لإيفرتون وتعرض للطرد من الحكم كريس كافاناج بسبب الاحتجاج عقب نهاية المباراة.

وبعد التحلي بالهدوء في وقت لاحق قال المدرب البالغ عمره 60 عاما للصحفيين إن الحكم اتخذ قرارا “صعبا” قبل أن يوضح مازحا أنها ليست أول مرة يتعرض فيها للطرد ولن تكون الأخيرة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تعرض كارلو أنشيلوتي لاتهام بسوء السلوك بسبب مخالفة لوائح الاتحاد. هناك مزاعم بأن مدرب إيفرتون تحدث و/أو تصرف داخل الملعب… بشكل يرقى إلى سوء السلوك”.

ولدى أنشيلوتي حتى يوم الخميس للرد على الاتهام ويواجه عقوبة محتملة بالغرامة ومنعه من الجلوس على مقاعد البدلاء عند اللعب في ضيافة ناديه السابق تشيلسي في الدوري الممتاز يوم الأحد.

ويحتل إيفرتون المركز 11 في الدوري برصيد 37 نقطة من 28 مباراة بينما يتقدم تشيلسي بثماني نقاط في المركز الرابع.