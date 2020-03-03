شرطة القصيم تطيح بثلاثيني ارتكب 24 جريمة سرقة

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثيني ارتكب 24 جريمة سرقة.

وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ مصرفية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.