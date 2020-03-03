أردوغان يهزي: سنقدم شهداء في سوريا كما قدمنا في غزوتي بدر وأحد

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر جماهيري وهو يهزي، حيث أكد أن بلاده قدمت عددا من الشهداء في معركتي أحد وحنين.

وهاجم أردوغان في كلمته زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، بسبب انتقاده مقتل جنود أتراك في سوريا.

وقال أردوغان في كلمته: “ماذا قال الغازي كمال أتاتورك لجنودنا في تشاناكالي؟، قال للجنود أطلب منكم أن تموتوا هنا”.

وأضاف: سيد كمال أنت غير مدرك لماضي حزبك، لقد قدمنا شهداء في بدر وأحد وحنين وفي العهد السلجوقي والعثماني والجمهوري. وتابع: سنستمر في تقديم الشهداء يا سيد كمال.

وسقط عدد كبير من الجنود الأتراك في كل من إدلب وليبيا، الأمر الذي تسبب في سماح تركيا للاجئين السوريين بالتوجه إلى الأراضي الأوروبية.