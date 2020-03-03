عاجل… البنوك السعودية تزيد استثماراتها في سندات الخزينة بنحو 3 مليارات ريال

ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال شهر كانون ثان/ يناير الماضي بنحو 3 مليارات ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال ) لتصل إلى 7ر386 مليار ريال ، كما ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء.

وكانت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت خلال شهر كانون ثان/ يناير الماضي إلى حوالي 8ر1913 مليار ريال، بارتفاع قدره 01ر1 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر كانون أول/ ديسمبر الماضي .

وارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال عام 2019 بنحو 5ر78 مليار ريال لتصل إلى 7ر383 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي بنحو 7ر3 مليار ريال، مقارنة بشهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

يذكر أن موجودات مؤسسة النقد الخارجية انخفضت بقيمة 8ر6 مليار ريال خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، لتبلغ نحو 8ر1912 مليار ريال.