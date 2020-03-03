عاجل… البنوك السعودية تزيد استثماراتها في سندات الخزينة بنحو 3 مليارات ريال

0
الرياض- الوئام:

ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال شهر كانون ثان/ يناير الماضي بنحو 3 مليارات ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال ) لتصل إلى 7ر386 مليار ريال ، كما ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء.

وكانت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت خلال شهر كانون ثان/ يناير الماضي إلى حوالي 8ر1913 مليار ريال، بارتفاع قدره 01ر1 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر كانون أول/ ديسمبر الماضي .

وارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال عام 2019 بنحو 5ر78 مليار ريال لتصل إلى 7ر383 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي بنحو 7ر3 مليار ريال، مقارنة بشهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

يذكر أن موجودات مؤسسة النقد الخارجية انخفضت بقيمة 8ر6 مليار ريال خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، لتبلغ نحو 8ر1912 مليار ريال.

حمّل الأن تطبيقات الوئام

يمكنك متابعة أخر الأخبار أولاً بأول من خلال تطبيقات صحيفة الوئام المتوفرة الأن علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتمتع بالمزيد من المميزات المذهلة

او يمكنك متابعة القراءة من متصفحك