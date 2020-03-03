وزارة_الصحة تشكر فيصل… المعلم غير مصاب بـ”كورونا”

تقدمت وزارة الصحة السعودية بشكرها لأحد المغردين في موقع “تويتر” بعد ابلاغه عن حالة يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تغريدة عبر حسابه في تويتر: نشكر فيصل على اهتمامه ونوضح للجميع أنه بعد الاستدلال على الحالة المقصودة اتضح أنه تم التعرف عليها وفحصها قبل يومين وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

وندعو الجميع إلى التعامل مع مثل هذه الحالات بالتواصل على الرقم937 دمتم بصحة.

وأثارت تغريدة فيصل الجدل بمواقع التواصل الاجتماعية ليلة الاثنين، خصوصا عندما أكد أن المعلم قادم من ايران وقد اثار رعباً في المدرسة.