بتهمة نشر الكراهية.. #وسيم_يوسف يمثل أمام محكمة جنايات أبوظبي

يمثل الدكتور وسيم يوسف أمام محكمة جنايات أبوظبي، بتهمة نشر الكراهية.

وقضت المحكمة بتأجيل جلسة قضية اتهام وسيم يوسف بنشر الكراهية والعنصرية ليوم الـ18 من مارس للمرافعة.

وقد يواجه وسيم يوسف عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، بحسب المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، والتي تقضي بـ “السجن المؤقت 3 : 15 سنة، وغرامة مالية ما بين 500 ألف ومليون درهم إماراتي”.

من جانبه، أكد وسيم يوسف، أمام هيئة المحكمة، رغبته في الدفاع عن نفسه، دون توكيل محامٍ.

وكان مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قد أصدر بيانًا، في 2 فبراير 2020، بإعفاء وسيم يوسف من الإمامة والخطابة بمسجد المركز، بعد أن تم تكليفه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.