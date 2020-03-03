شرطة محافظة جدة تعلن عن وظائف عمد شاغرة بعدة أحياء

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف عمد شاغرة لأحياء الربوة الشمالي، والشرفية، والعدل، والمحمدية الشرقية والنسيم.

واشترطت أن يكون المتقدم سعوديا حاصلا على شهادة الثانوية العامة وخبرة تعادل المرتبة، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما، وأن يكون من سكان الحي ومقيما فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار، ومن العارفين بأحوال السكان فيه.

كما اشترطت شرطة جدة على أي متقدم أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لائق طبيا وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

ودعت شرطة محافظة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العمد بمحافظة جدة بإدارة شرطة جدة، مصطحبا معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية في مدة أقصاها 30 يوما من يوم الأحد الموافق 13 / 7 / 1441 هـ.