النيابة تحذر: شائعات #كورونا تعرضك للمسائلة القانونية

حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات وترويج الأخبار المجهولة المصدر، موضحة أن ذلك قد يعرض مروجها للمسائلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن “استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي”.

وأضافت: “لا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع”. محذرة من “المساءلة الجزائية”.

ويعاقب “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” مرتكبي مخالفة نشر الشائعات بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا أخبارا مغلوطة، أمس الاثنين، حول فيروس كورونا المستجد، بعد نشر فيديو متداول لشخص مصاب بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن الفيديو خاص بـ”فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي وليست لحالة فيروس كورونا الجديد”.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين، إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين.