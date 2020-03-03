محمد رمضان يواجه اتهامات جديدة بسبب لقائه مع وائل الإبراشي

أعلن مجدي حلمي المحامي بالنقض محامي الطيار أشرف أبو اليسر، أنه رفع دعوى قضائية جديدة ضد الفنان محمد رمضان بسبب تصريحاته وأقواله التي أدلى بها أثناء استضافته ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مشيرًا إلى ما ذكره محمد رمضان في حق الطيار أشرف أبو اليسر، قائلًا في جملة: “الطيار شكله فرحان إنه اتفصل”، والجملة الثانية “أنا عندي فيديو لو طلعته.. الطيار هيتحبس”، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات المصري، تحددت جلسة لنظر تلك القضية الجديدة في 30 مارس الجاري.

وعلى صعيد القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة الاقتصادية، أفاد مجدي حلمي، بأن محمد رمضان أو محاميه لم يحضرا الجلسة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أنه ليس لديه تفسير فيما يفعله محمد رمضان إلا أنه ليس مقدرًا حجم المشاكل التي تواجهه، مؤكدًا أنه تم تأجيل قضية المحكمة الاقتصادية لجلسة غد الأربعاء.

وفي سياق متصل، أشار أحد استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إلى أن وائل الإبراشي تظاهر بأنه يعنف ويقسو على محمد رمضان “ولكن من وراء قلبه” وكأنه يجسد المثل الشعبي القائل “لسان حال الأم ادعي على ابني واكره اللي يقول امين”، وذلك بصورة تستهدف استقطاب وتعاطف الجمهور معه، لأنه على علم يقيني أن المواطن المصري تحركه مشاعره الطيبة.

وعلى جانب آخر، شن الملحن المصري عمرو مصطفى هجومًا حادًا على تصريحات محمد رمضان خلال استضافته مع وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على التليفزيون المصري، قائلًا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ما أنا اشتغلت معاه وقولت يمكن ينصلح حاله لكن لا انصلح كفاية اسفاف بقى، آخر كليب ليه جريمة يعاقب عليها القانون”.