مصرع وافد دهسًا وإصابة 2 آخرين إثر انحراف مركبة بالباحة

لفظ وافد مقيم بالباحة أنفاسه دهسًا بعد أن انحرفت سيارة واصطدمت بالرصيف لترطتم به وتقضي عليه في طريق غابة رغدان بالباحة خلف اكسترا.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطواري 997 عن حادث تصادم ودهس في تمام الساعه 10:57 صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف “الزهراني”، أنه تم توجيه فرقتين إسعافية والقائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي للموقع طريق الغابة خلف إكسترا عبارة عن اصطدام مركبة بالرصيف وانحرافها نتج عنه دهس أحد العمالة المارة مما أدى إلى وفاته.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاث أشخاص إصابة متوسطة وبسيطة تم التدخل إسعافياً ونقلها إلى مستشفى الملك فهد فيما رفضت الإصابة الثالثه الكشف والنقل.