المملكة نزعت منها 145.464 لغمًا.. تحالف رصد يدين أمام مجلس حقوق الإنسان زرع ميليشيا الحوثي للألغام

أكد تحالف رصد أن التقديرات تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة في اليمن لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، أي حوالي 15 بالمئة من عدد السكان.

وقالت نورا الجروي عضوة التحالف رئيسة منظمة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن هذا العدد في تزايد بسبب الألغام المحرمة دوليًا التي ما تزال ميليشيا الحوثي تزرعها في مختلف المدن حتى هذه اللحظة.

ويحرم ذوي الإعاقة في اليمن من أبسط الحقوق التي تساعدهم على تجاوز معاناتهم، لاسيما بعدما توقفت أعمال وأنشطة المنظمات الخاصة بتأهيل المعاقين بسبب عرقلة وتعطيل الميليشيات الحوثية لعمل جميع المنظمات الأهلية غير التابعة لهم.

ووجهت الجروي سؤالًا لمجلس حقوق الإنسان، عما يمكن أن يقدمه لمساعدة ذوي الإعاقة في اليمن، لاسيما النساء من ذوي الإعاقة؟ وكيف يمكنه أن يتدخل بالفعل لوقف انتهاكات الميليشيا الحوثية في مجال زراعة الألغام المحرمة دوليًا وتعد السبب الرئيس لهذا النوع من الإعاقة؟ مطالبة بإدارج ميليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية المهددة للسلم والأمن الدوليين والمحليين بعد زارعتهم لأكثر من اثنين مليون لغم في اليمن والتسبب بإعاقة ملايين اليمنيين.

وبلغ إجمالي ما نزعه مشروع “مسام” منذ بدايته حتى الآن 145.464 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.