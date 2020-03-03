“الصحة” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين

أعلنت وزارة الصحة، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين، مطالبة المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (طب بشري – أخصائي تمريض)، والمعلن عنها خلال فبراير، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 2020/03/12م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم.

كما طالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات باصطحاب أصول وثائق “الهوية الوطنية مع نسخة منها، وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج”، أما من حصل على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، شهادة الامتياز، شهادة التصنيف، بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

ولمعرفة الأسماء يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

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