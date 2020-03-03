%95 من السعوديين يؤيدون الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، استطلاعًا لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1303) مواطنين من مختلف مناطق المملكة، وبلغت نسبة الذكور منهم (60%) والإناث (40%).

كما جرى تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع، وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

– يؤيد غالبية السعوديين جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا بنسبة 95%, بينما 1% جاءت آرائهم محايدة، و 0.5% لا يتفقون مع هذه الإجراءات، و3% لا يعلمون عنها.

– تفوقت وزارة الصحة كأبرز مصادر المعلومات للوقاية من فيروس كورونا بنسبة مثلت 43%. يلي ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38%، ثم القنوات التلفزيونية بنسبة 14%، والمصادر الأخرى بنسبة 5%.