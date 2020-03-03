وزيرا دفاع أمريكا والصين يبحثان تفشى فيروس كورونا

قالت وكالة أنباء بلومبرج،اليوم،إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ناقش، اليوم، الثلاثاء هاتفيا مع نظيره الصيني وي فنج خه سبل مكافحة فيروس كورونا المتحور.

ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 2943 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية، اليوم، الثلاثاء.

ويشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور في الولايات المتحدة ارتفع إلى ستة أشخاص.

واتخذت العديد من الدول اجراءات للحد من انتشار الفيروس كمنع مواطنيها من السفر أو حظر دخول مواطني البلدان التي ينتشر فيها الفيروس

ويذكر أن هناك الكثير من المحاولات لإجاد علاج للمرض حول العالم

و قالت شركة فايزر المصنعة للعقاقير الطبية يوم الاثنين إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة التي من الممكن أن تثبط فيروسات كورونا وإنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.