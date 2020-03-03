روسيا تكذب أردوغان: ثلثا اللاجئين الذين تحاول تركيا دفعهم من مخيمات سوريا لليونان ليسو سوريين

كذبّت وزارة الدفاع الروسية الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، وأعلنت بأن ثلثي اللاجئين الذين تحاول تركيا دفعهم من مخيمات مؤقتة في سوريا إلى اليونان أفغان وعراقيون وأفارقة وليسوا سوريين، وفقا لوكالة إنترفاكس.

وزعم أردوغان في وقت سابق أن تركيا لن تتحمل مزيدا من اللاجئين السوريين على أراضيها وكان ذلك ذريعة فتح باب الهجرة إلى أوروبا.

لكن تقارير إعلامية تركية قالت إن الرئيس التركي يسعى من قرار فتح الحدود لهجرة اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيا، لاستخدامها كورقة ضغط ضد أوروبا وحلف الناتو للتدخل في الحرب الدائرة في إدلب السورية بعدما تقطعت به السبل في مفاوضات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين وطلب المساعدة والإمداد ببطاريات الصواريخ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في حين تتكبد القوات التركي خسائر يومية في الجنود والآليات بسبب القصف المستمر من مدفعية النظام السوري في مدينة إدلب.