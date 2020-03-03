عاجل .. مؤسسة النقد: خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، الثلاثاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة القياسي بنفس القدر.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في موقعها الالكتروني إنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض الأموال إلى البنوك، إلى 1.75 بالمئة.

وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، إلى 1.25 بالمئة.