قطَع كلمته نتيجة السعال.. الفاتيكان توضح حقيقة إصابة البابا بكورونا

أوضحت دولة الفاتيكان، الثلاثاء، حقيقة الأخبار المتداولة بإصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا، بعد ظهور أعراض صحية.

وقالت الفاتيكان في بيان إن أعراض البابا الصحية تدل على إصابته بإنفلونزا عادية دون وجود أي أعراض لأمراض أخرى، وفقا لرويترز.

أعلن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، الأحد، أن نزلة برد ستمنعه من المشاركة في خلوة روحية لمدة أسبوع خارج العاصمة الإيطالية، روما، ولم يُعلق الفاتيكان على أنباء حول إصابته بفيروس كورونا.

وتأثر صوت البابا بنزلة البرد التي يعاني منها أثناء حديثه من نافذته في ساحة سان بيتر، وقد قطع كلمته أكثر من مرة نتيجة للسعال.