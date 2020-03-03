العراق يسجل 5 إصابات جديدة بكورونا المستجد

سجلت السلطات العراقية 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد في العراق إلى 31 مصابا

و صرح المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في العراق الدكتور سيف البدر، اليوم، الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 5 حالات جديدة

من المصابين في فيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد في العراق إلى 31 حالة مؤكدة .

وقال البدر للصحفيين “إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة بواقع واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء”.

وأضاف “تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات (لجان) وزارة الصحة والبيئة، والمُصابين الآن يتلقون العلاج في مؤسسات الوزارة التي خصصت لهذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة”.

وذكر أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد “اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة، حسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع احتواء الحالات وعدم انتقالها كما تؤكد الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد سجلت لغاية الليلة الماضية 26حالة غالبيتها في بغداد وكركوك والسليمانية .

و أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها ليصل إجمالي المصابين لديها إلى 27 شخصا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “تم رصدها عبر التقصي النشط والمستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا”.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن وزارة التربية والتعليم أعلنت تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة {التعلم عن بعد} وتعطيل طلبة المدارس و مؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل و لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.