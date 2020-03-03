عاجل.. إيقاف حفلات غنائية ومهرجان سينمائي بالمملكة بسبب كورونا #كورونا_السعوديه

أوقفت شركات للإنتاج الفني حفلاتها الغنائية في السعودية، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة روتانا لجمهورها عن بناء على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتاً، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

وأُلغي حفل المطرب المصري محمد حماقي والذي كان مقررا إقامته في جدة، بسبب الإجراءات الاحترازية.

كما تقرر تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر عقده في الفترة من 12 – 21 مارس 2020 في جدة إلى وقت آخر احترازيا، بسبب فيروس كورونا.