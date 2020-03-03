عاجل.. الصحة: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا #كورونا_السعوديه #المواطن_المصاب

أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، أنه لم تسجل خلال 24 ساعة الماضية أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (90948) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(47995).

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 في حال وجود استفسار عن الفيروس.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة عن الحالة المكتشفة إصابتها بكورونا الجديدة في المملكة.

وقالت وزارة الصحة إن المصاب بفيروس كورونا حالته مستقرة وسيستمر الحجر عليه.

وأضافت الوزارة، في مؤتمر صحفي للجنة متابعة فيروس كورونا الجديد، إنه تم حصر 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة”.

وأوضحت أن المواطن المصاب بفيروس كورونا لم يفصح عن رحلاته، والتي كان من بينها إيران.

وبينت الوزارة أن المصاب من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات بخصوص فيروس كورونا.

وأكدت أن رصد حالات الاشتباه بفيروس كورونا مستمر على مدار الساعة.