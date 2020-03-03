وزير الإسكان: نقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار

أعلنت وزارة الإسكان،اليوم، عن قرار بنقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار.

وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مساء ،اليوم،: “في خطوة متقدمة تضمن استقلالية الأعمال التي تعنى بها وزارتي العدل و الشؤون البلدية والقروية؛ تم نقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار.

و أكد الحقيل أن هذا القرار جاء لتساهم اللجنة في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة، وتحسن من بيئته،

وأكد الحقيل أن اللجنة ستحقق كافة الأهداف التي أنشئت من أجلها .