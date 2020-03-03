وزير الإسكان: نقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار

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الوئام-متابعات

أعلنت وزارة الإسكان،اليوم، عن قرار بنقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار.

وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مساء ،اليوم،: “في خطوة متقدمة تضمن استقلالية الأعمال التي تعنى بها وزارتي العدل و الشؤون البلدية والقروية؛ تم  نقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار.

و أكد الحقيل أن هذا القرار جاء لتساهم اللجنة في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة، وتحسن من بيئته،

وأكد الحقيل أن اللجنة ستحقق كافة الأهداف التي أنشئت من أجلها .

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