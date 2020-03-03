إيران تعلن عن 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي حصيلة الوفيات جرّاء مرض كورونا المستجد في إيران إلى 77 شخصا.

و أعلنت إيران عن 11 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية .

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارته حول كوفيد-19 “وفقا لآخر الأرقام هناك 835 مصابا إضافيا”.

وأعلن في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي “للأسف هناك 11 وفاة جديدة مضيفا أن هذا الرقم وصلنا إلى 2336 حالة مؤكدة و77 وفاة”.

وعدد 825 هو أعلى معدل يومي تكشفه السلطات منذ الإعلان رسميا عن أول حالة في 19 فبراير.

وظهر المرشد الأعلى علي خامنئي على التلفزيون الإيراني يزرع ككل سنة بمناسبة اليوم الإيراني للشجرة.

وقال مرتديا قفازات للحماية “يجب تطبيق توصيات الحكومة تفاديا لانتشار الوباء”.

ولاحقا، اعلنت الوكالة الرسمية لمجلس الشورى أن خامنئي اصدر مرسوما يسمح، بشكل استثنائي، بالموافقة على الموازنة بدون نقاش أو تصويت في البرلمان.

لم يعد المجلس يجتمع بسبب الوباء الذي أصاب أربعة نواب على الأقل وعدة مسؤولين كبار آخرين.

وآخر المصابين بالوباء بيرحسين كوليواند، رئيس جهاز الطوارئ الوطني، حسبما صرح متحدث باسم الخدمات لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

ونفت إيران السبت معلومات لبي بي سي مفادها أن الفيروس خلف 200 وفاة في إيران ووصفتها بأنها أنباء كاذبة.

واتهمت الولايات المتحدة ومنظمة “مراسلون بلا حدود” إيران بإخفاء معلومات عن الوباء.