“سابك” ترفع حصتها إلى 25% في كلاريانت السويسرية لصناعة الكيماويات

رفعت شركة سابك السعودية،اليوم، حصتها إلى 25% من مجمل أسهم شركة صناعة الكيماويات السويسرية كلاريانت .

و قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الثلاثاء، إنها زادت حصتها في شركة صناعة الكيماويات السويسرية كلاريانت إلى 31.5 بالمئة من 25 بالمئة.

وقال عملاق الكيماويات السعودي، وهو أكبر المساهمين في

كلاريانت، إن الزيادة “جزء من استراتيجية سابك الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة ليكون رائدا في هذا المجال”.

ويأتي قرار الشركة رفع حصتها بعد تسجيلها مخصصات لانخفاض القيمة بمبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) على استثمارها في كلاريانت في الربع الثالث.

وحصة سابك تقل قليلا عن حصة الثلث اللازمة لتقديم عرض

للاستحواذ على كلاريانت بالكامل، لكن الشركة السويسرية قالت إنها لا تتوقع أن يسعى عملاق الكيماويات السعودي إلى الاستحواذ.

وقالت سابك في وقت سابق إنها ليست مهتمة بالاستحواذ على كلاريانت بعد أن علقت الشركة التي مقرها موتنتس خطة لمشروع مشترك في يوليو تموز العام الماضي.

ويذكر أن أرامكو السعودية وقعت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في “سابك” والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يشار إلى أن شركة سابك ومقرها في الرياض، تدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف. وقد بلغ في عام 2018 إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار.