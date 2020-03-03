صناعة الطائرات بدون طيار في المملكة.. خطوة أخرى “فوق هام السحب”

بأيادٍ سعودية كانت إشارة البدء في انطلاق صناعة الطائرات دون طيار داخل المملكة، كاستثمار صناحي طموح حدوده عنان السماء، وخطوة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز استراتيجة المملكة في تمكين الصناعة.

وأعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، الثلاثاء، عن توقيع عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

وتأتي خطوة الهيئة السعودية ضمن إنشاء مشروع متخصص في تطوير وتصنيع منظومات الطائرات بدون طيار، بالشراكة مع شركة إنترا للصناعات الدفاعية في المملكة.

وقال مدير عام “مدن” خالد السالم “انطلقت صناعة الطائرات دون طيار داخل مدننا الصناعية بالتعاون مع شركائنا بالمملكة، ونفخر بهذا الاستثمار الطموح”.

بعبارة فوق هام السحب بتوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انطلق في 2 فبراير العام 2019 القمر السعودي للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية، الواقعة شمال أمريكا الجنوبية.

ويعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك بالكامل للمملكة، وتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في السعودية، ويوفر القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وتسعى المملكة من خلاله إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل في صناعة الأقمار الصناعية.

تلك الخطوات الثابتة التي تخطوها المملكة نحو المستقبل كجزء من رؤية 2030 تتطلع إلى تحقيق والاستفادة من التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي، وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الاصطناعية.