إستغلت أزمة كورونا… إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بثلاثة أضعاف

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب، ثلاثة أضعاف في الأشهر الثلاثة الماضية، وأنها منعت المفتشين الدوليين من الوصول إلى موقعين غير معلنين.

وجاء ذلك نقلاً عن تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت الصحيفة إنها حصلت عليهما.

وأضافت أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد بلغ 1020 كيلوغراماً.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إيران إلى التعاون مع الوكالة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الثلاثاء، إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة، إذا لم تتعاون مع الوكالة بعد تقاعسها عن الإجابة عن أسئلتها عن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين منهم.