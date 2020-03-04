رئيس ريال مدريد يرفض عودة رونالدو

أكدت تقارير صحافية، صعوبة عودة نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجدداً إلى صفوف ريال مدريد، بعد رحيله عن “الميرنغي” في 2018.

كان البرتغالي كريستيانو شاهد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة من مدرجات “سانتياغو برنابيو”، والتي جمعت الطرفين، وانتهت بفوز الأول 2-0.

وجاء حضور كريستيانو لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو، ليثير الشكوك حول إمكانية عودته مجدداً إلى الملكي.

وذكر موقع لو سبورت الفرنسي، أن علاقة رونالدو وريال مدريد انتهت تماماً، ولن يعود للعب بقميص “الميرنغي”، مُضيفاً أنه حال ظهور رغبة واضحة من رونالدو بالعودة للعب في ريال مدريد، فإن ذلك لن يحدث، لأن فلورنتينو بيريز حسم موقفه، وأغلق الباب تماماً أمام فرصة عودته مجدداً.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد فى صيف 2018، بعد 9 سنوات قضاها في إسبانيا، وحقق خلالها كل شيء، مفضلاً خوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.