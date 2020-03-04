عاجل… مقتل 25 شخصاً في أعاصير ولاية تينيسي الأمريكية

لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب كثيرون آخرون بعد أن ضربت أعاصير ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء.

وأكد حاكم تينيسي، بيل لي، تلك الحصيلة خلال مؤتمر صحفي في ناشفيل قائلا، إنه تم تسجيل الوفيات في أربع مقاطعات في الولاية.

وأضاف: لقد قمنا بنشر فرق في جميع أنحاء الولاية في محاولة للبحث والإنقاذ للعثور على المفقودين.

وتسببت الظروف الجوية السيئة في أضرار جسيمة وتدمير منازل وشركات وحظائر طائرات، وتناثر السيارات المقلوبة على الطرق السريعة، وفقا لقناة “دبليو كيه آر إن” المحلية.

كما أسفرت الأعاصير عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب عبر موقع تويتر: “نصلي من أجل جميع المتضررين جراء الأعاصير المدمرة في ولاية تينيسي. سوف نستمر في متابعة التطورات. (ستكون) الحكومة الاتحادية إلى جانبكم دائما خلال هذا الوقت العصيب”.