الإصابات تضرب التعاون.. غياب أميسي 10 أيام والسهلاوي يخضع للفحص

أعلن نادي التعاون السعودي أن سيدريك أميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يعاني من إصابة في أربطة الركبة، وسيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.

وذكر التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء :”أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سيدريك أميسي على موضع إصابته عن وجود تمدد في الرباط الداخلي للركبة ، يحتاج معه لبرنامج تقوية لمدة 10 أيام قبل العودة للتمارين الجماعية.”

كذلك أعلن التعاون أنه يترقب نتائج الكشف الطبي على لاعبه محمد السهلاوي، وذكر النادي :”يحتاج محمد السهلاوي لمزيد من الفحوصات على إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.”

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه التعاون لمباراته المقررة أمام أبها يوم السبت المقبل في المرحلة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

ويحتل التعاون المركز السابع في الدوري برصيد 29 نقطة حيث حقق ثمانية انتصارات مقابل سبع هزائم وخمسة تعادلات.