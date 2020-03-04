بوني لاعب اتحاد جدة يكشف دور جوميز في انتقاله للدوري السعودي

اعترف المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي بأن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، كان له دور في في انتقاله للعب في الدوري السعودي.

وقال بوني الذي سبق له اللعب مع جوميز ضمن صفوف سوانزي سيتي الإنجليزي، في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء :”تواصلت مع جوميز قبل الانتقال للاتحاد وأكد لي أن الدوري السعودي مميز وهناك فرق كبيرة أبرزها الهلال، ولكنه يلعب ضمن صفوفه لذلك لن يتعاقدوا معي، وأوضح لي أن /الاتحاد فريق كبير للغاية ولكن لا يقدم نتائج جيدة الآن ولكنه أشبه بالأسد المتعطش للفوز ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية.”

وأضاف بوني :”أنا لم أشارك في المباريات طوال ثمانية أشهر، لذا لم أصل لكامل لياقتي البدنية ولكنني أبذل قصارى جهدي”.

وعن الفارق بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي، قال بوني :”الأجواء مختلفة تماما في إنجلترا، فهناك تجد المطر في أغلب الأوقات ولكن هنا الرطوبة عالية، فقد احتاج لتغيير القميص بعد 20 دقيقة… ولكن بالطبع هذا الدوري هو الأقوى عربيا واللاعبون المحترفون يصنعون الفارق.”