إغلاق 10 منشآت غذائية وإتلاف 5 أطنان أغذية مخالفة بالشرقية

أدت الجولات التفتيشية التي نفذّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً، إلى إغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة وإتلاف نحو 5 أطنان من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وشملت الحملة، تفتيش 568 منشأة مخالفة خلال 5 أيام، وانتهت بضبط 212 منشأة مخالفة منها.

وتنوعت المخالفات بين سوء تخزين الأغذية والمواد الأولية، وظهور علامات التلف والفساد على الأغذية، وانتهاء فترة صلاحية المواد الغذائية، إضافةً إلى وجود قوارض في مستودع للمواد الأولية، وأغذية مجهولة المصدر، واستخدام أواني ومعدات غير صالحة لملامسة الغذاء.