الأرصاد: تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة بدءًا من هذا الموعد

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنه من المتوقع أن تشهد المملكة تقلبات جوية، تؤثر على معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن تأثير التقلبات الجوية على معظم مناطيق المملكة يشمل نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، كما تتأثر معظم المناطق بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة، بينما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من مساء يوم السبت على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وكذلك على مرتفعات منطقتي عسير وجازان.