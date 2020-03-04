الصحة تؤجل فعالية “امش30” في الرياض

قررت وزارة الصحة،اليوم، تأجيل فعالية امش30 ، و التي كان من المقرر إقامتها في الرياض غدا .

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصا على سلامة المشاركين.

وأعلنت الوزارة تقديرها حرص المشركين على الفعالية، و التي تأتي في اليوم الوطني للمشي

وقالت الوزارة،اليومن في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “نقدر لكم حرصكم الشديد على فعالية اليوم الوطني للمشي #امش30 والتي سبق الإعلان عنها، ونود إبلاغكم بتأجيل الفعالية المقامة في مدينة الرياض غداً الخميس.”

و يأتي القرار في ظل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد،الذي بدأ انتشاره في الكثير من دول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

و مبادرة امش 30 ، أطلقتها وزارة الصحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في جميع مناطق المملكة بالشراكة مع عدد من الجهات.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها “خلوا جمعتكم صحية وشاركونا في فعالية المشي”

وتضم الفعالية “تحدي مشي الكبار” لمسافة 200 متر، ويسمح بالمشاركة في السباق لمن أعمارهم بين 60 و937 عاما، في بادرة من الوزارة للفت الأنظار لخدمة (937) التي تتلقى اتصالات المرضى على مدار الساعة وتقدم لهم الخدمات الصحية الطارئة والعادية في كل أنحاء المملكة، فيما ستكون الجوائز عشرة آلاف ريال للفائز بالمركز الأول، وخمسة آلاف للفائز بالمركز الثاني، وثلاثة آلاف للفائز بالمركز الثالث. وأكدت “الصحة”، أن الفعالية تأتي في سياق تعزيز ثقافة المشي، حيث تساعد على تحسين المزاج، المحافظة على صحة القلب، الوقاية من الأمراض المزمنة، المساعدة على نزول الوزن، وقاية العظام والمفاصل.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وكان من المقرر إقامة الفعالية بالتعاون مع أمانة الرياض غدا