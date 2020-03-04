“يا طيب القلب وينك”.. مغردون يناشدون #عبدالمجيدعبدالله بالعودة #ارجع_يا_مجيد_احنا_نحبك #مجيدنا_لاتحزن

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجات يطالبون فيها الفنان عبدالمجيد عبدالله بالعودة إلى تويتر مرة أخرى.

وتحت هاشتاجات “ارجع_يا_مجيد_احنا_نحبك” و”مجيدنا_لاتحزن” تفاعل آلاف المغردين المتضامنين مع الفنان الكبير ضد ما بدر من البعض من إساءات دفعته إلى قرار إغلاق صفحته.

وتسببت مشادات كلامية في قيام الفنان عبد المجيد عبد الله باغلاق حسابه في موقع تويتر صباح اليوم.

وفاجأ الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهوره بإغلاق حسابه في شبكة تويتر، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأرجع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي السبب في ذلك إلى أنه جاء بعد “مشادات كلامية” مع بعض متابعيه.

ويتابع حساب عبدالمجيد عبدالله عبر تويتر قرابة 3 ملايين شخص، منذ تدشينه في ديسمبر كانون الأول 2011.

ووفقا لمغردين جاءت بداية الجدل حول الفنان السعودي، بعد مشادة كلامية بينه وأحد متابعيه العراقيين، يوم الثلاثاء، عندما كتب له الأخير: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”، ومع دفع عبدالمجيد عبدالله للرد “وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”.

ومضى عبدالله قائلا: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.

ورُغم اعتذار الفنان السعودي عن كلامه “الجارح” للبعض، على حد قوله، بسبب عبارات له وصفها البعض بأنها “غير لائقة”، إلا أن حدة الجدل لم تتوقف.

ومن جانبه، علق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، مُخاطبًا الفنان: “يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك … للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير”.

وقال المغرد فهد “ما أحس اني فاقد مجيد… احس اني فاقد بلد.. ارجع لنا ولا تلتفت للتفاهات والقيل والقال كلنا نحبك يا مجيد”.

وقالت المغردة رهف “حن يامجيد وارجع لاهلك، عوّد مع الغيم لاحبابك، الله ياخد كل متنمر”.